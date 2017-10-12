Житель Югры украл из магазина сладости на 47 тысяч рублей

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Ханты-Мансийск, 12 октября. Житель Нефтеюганска проник в магазин и украл продукты на сумму 47 тысяч рублей. Теперь ему грозит тюрьма.

Начальник пресс-службы УМВД Югры Ирина Валюк сообщила, что злоумышленник отогнул выходную дверь и совершил кражу продуктов, передает Ura.ru. Любопытно, что основной целью вора стали сладости, соки и лимонад.

Против молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Стало известно, что ранее юноша не попадал в поле зрения полицейских. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.