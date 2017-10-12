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Москва, 10 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании фонда защиты прав дольщиков.

«Я подписал постановление о создании публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства»», — заявил глава правительства.

Он также добавил, что в рамках этой компании будет создан компенсационный фонд за счет обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают средства участников долевого строительства. В случае необходимости фонд поможет завершить строительство или возместит дольщикам вложенные средства, если застройщик объявил себя банкротом.