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Родственники погибшей в Доминикане россиянки опознали ее на видео
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    Родственники погибшей в Доминикане россиянки опознали ее на видео

    13:56  12 Октября 2017
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    Родственники погибшей в Доминикане россиянки опознали ее на видео

    Санто-Доминго, 12 октября. Погибшую в Доминикане российскую туристку опознали родственники по видео, сообщил источник ФАН.

    По его данным, последние полтора года она жила в Каннах, в квартире на набережной в центре города, родным говорила, что занимается визами: помогает «доставать визы для россиян», ее доход был высоким, а в Доминикану женщина поехала отдыхать три дня назад: «просто проветриться». 

    Как сообщалось ранее, момент получения туристкой смертельной травмы головы ранее появилась в соцсетях. Ролик снял водитель, с которым ехала женщина. На записи видно, что она танцует топлесс в салоне машины и высовывается по пояс из окна. В какой-то момент она ударяется головой о столб. 

    Автор: Алексей Громов
    #смерть #россиянка #доминикана
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