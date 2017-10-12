Родственники погибшей в Доминикане россиянки опознали ее на видео

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Санто-Доминго, 12 октября. Погибшую в Доминикане российскую туристку опознали родственники по видео, сообщил источник ФАН.

По его данным, последние полтора года она жила в Каннах, в квартире на набережной в центре города, родным говорила, что занимается визами: помогает «доставать визы для россиян», ее доход был высоким, а в Доминикану женщина поехала отдыхать три дня назад: «просто проветриться».

Как сообщалось ранее, момент получения туристкой смертельной травмы головы ранее появилась в соцсетях. Ролик снял водитель, с которым ехала женщина. На записи видно, что она танцует топлесс в салоне машины и высовывается по пояс из окна. В какой-то момент она ударяется головой о столб.