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«Газпром» может спать спокойно»: новый закон ЕС о поставках газа раскритиковали в Польше
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    «Газпром» может спать спокойно»: новый закон ЕС о поставках газа раскритиковали в Польше

    15:17  12 Октября 2017
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    "Газпром" может спать спокойно": новый закон ЕС не коснется цен на поставку газа

    Варшава, 12 октября. По мнению автора статьи в польской газете Rzeczpospolita Ивоны Трусевич, Совет Евросоюза совершил большую ошибку, принимая в понедельник новый закон об «энергетической безопасности» Европы. Несмотря на невероятные ранее положения нового закона, которые обязывают представителей стран-поставщиков газа раскрывать все детали договоров на поставку «голубого» топлива, «Газпром» может спать спокойно, уверена журналистка.

    Напомним, в понедельник Совет ЕС принял закон об «энергобезопасности», нацеленный официально на снижение энергетической зависимости от «третьих стран» — а фактически от России, которой принадлежит около 41% европейского рынка нефти и газа. Одним из положений закона является предоставление Еврокомиссии деталей договора — датам заключения сделки, количеству газа, условию прекращения поставок, принципов взаиморасчета и всех остальных. Такие требования являются невиданным вмешательством в коммерческую тайну — однако и этим не удовлетворить требования Польши и Литвы.

    "Газпром" может спать спокойно": новый закон ЕС не коснется цен на поставку газа

    Как указывает Трусевич, в то время как нефть торгуется по рыночному принципу, стоимость газа определяется поставщиками — и не только «Газпромом» — в индивидуальном порядке. Варшава и Вильнюс уверены, что «Газпром» выставляет им «несправедливую», более высокую цену «по плану Кремля» — в то время как «привилегированные» страны Европы поддерживают создавшееся положение.

    Напомним, ранее аналогичные заявления высказывали политики на Украине — там, закрыв себе доступ к российскому газу по политическим соображениям, покупают его у Словакии — пройдя по европейским трубам, газ, видимо, становится «антироссийским». А выбор у Польши, Литвы и Украины невелик — либо российский газ по «несправедливой цене», либо норвежский, который продают по справедливой цене почти вдвое выше, чем у газа из России.

    "Газпром" может спать спокойно": новый закон ЕС не коснется цен на поставку газа

    Автор: Валентин Меликов
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