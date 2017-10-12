Стали известны неожиданные автомобильные предпочтения богатых россиян

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Москва, 12 октября. Стало известно, какие автомобили предпочитают богатые россияне. Соответствующее исследование провели специалисты «Автостат ИНФО».

Как оказалось, богатые граждане России и жители страны со средним достатком предпочитают разные виды автомобилей. Россияне с высоким уровнем достатка, как выяснилось, любят вовсе не спорткары, как это принято считать.

Богатые отдают предпочтение внедорожникам, заявили эксперты. Особой популярностью у этой категории людей пользуются автомобили с полным приводом и дизелем объемом два-три литра мощностью до 199 лошадиных сил с автоматической коробкой передач.

Остальные россияне выступают за седаны. Чаще всего они покупают седан с передним приводом и с бензиновым двигателем объемом от один-два литра мощностью до 100 лошадиных сил с «механикой».