Группа ВКС РФ «Русские Витязи» перехватила самолет «противника» в Подмосковье

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Москва, 12 октября. Пилотажная авиагруппа ВКС РФ провела учения по воздушному перехвату истребителя условного противника.

В качестве воздушного нарушителя выступал истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, который взлетел с военного аэродрома около Нижнего Новгорода и приблизился к зоне ответственности дежурных сил ПВО на высоте более 10 тысяч метров на большой скорости. Экипаж игнорировал запросы диспетчера.

Пара экипажей «Русских Витязей» была поднята по команде «Воздух» с аэродрома «Кубинка», после чего отработала перехват воздушной цели с последующим условным уничтожением. В учениях, проходящих в рамках контрольной проверки за текущий учебный год, задействовано более 10 самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи».