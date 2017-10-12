Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Апокалипсис, вейперы, метеорит: тюменцы ищут причину задымления на пригородной трассе
Россия
Группа ВКС РФ «Русские Витязи» перехватила самолет «противника» в Подмосковье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Группа ВКС РФ «Русские Витязи» перехватила самолет «противника» в Подмосковье

    13:40  12 Октября 2017  /обновлено: 13:51  12 Октября 2017
    113

    Группа ВКС РФ «Русские Витязи» перехватила самолет «противника» в Подмосковье

    Москва, 12 октября. Пилотажная авиагруппа ВКС РФ провела учения по воздушному перехвату истребителя условного противника.

    В качестве воздушного нарушителя выступал истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, который взлетел с военного аэродрома около Нижнего Новгорода и приблизился к зоне ответственности дежурных сил ПВО на высоте более 10 тысяч метров на большой скорости. Экипаж игнорировал запросы диспетчера.

    Пара экипажей «Русских Витязей» была поднята по команде «Воздух» с аэродрома «Кубинка», после чего отработала перехват воздушной цели с последующим условным уничтожением. В учениях, проходящих в рамках контрольной проверки за текущий учебный год, задействовано более 10 самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи».

    Группа ВКС РФ «Русские Витязи» перехватила самолет «противника» в Подмосковье

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #перехват #стрижи #русские витязи
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 29201

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24017

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6161

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53682

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94383
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        969
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2206
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        10203
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        23448