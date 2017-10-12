Эксперты раскрыли секрет самых страшных фильмов

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Лос-Анджелес, 12 октября. Кинокритики рассказали о приемах, которые чаще всего используются в фильмах ужасов, и составили их рейтинг. Ролик с рассказом о создании культовых хорроров был опубликован в YouTube.

На первое место попал излюбленный прием режиссеров под названием «неожиданный испуг», когда в спокойной сцене неожиданно появляется страшный объект. Этот прием можно увидеть в таких фильмах, как «Изгоняющий дьявола», «Психо», «Астрал».

По словам критиков, этот прием является наиболее действенным, потому что вызывает у зрителя выброс адреналина.

«Это связано с причиной эволюционного возникновения страха — необходимостью моментально поднять свою пятую точку в случае опасности», — объяснили создатели видео.

На второе место попал сюжетный твист в конце страшного фильма, который можно наблюдать в «Пятнице 13-е», «Молчании ягнят». Третий прием — «последняя девочка». Многие замечали, что в хоррорах («Чужой», «Крик») всегда остается один выживший, чаще всего это персонаж женского пола. Критики считают, что зрители гораздо больше сочувствуют женщинам, чем мужчинам, поэтому в конце обычно в живых оставляют «девочек».

На пятом месте оказалась самая популярная локация в фильмах ужасов — дом с привидениями. Этот прием можно увидеть в фильмах «Сияние», «Полтейргейст», «Призрак дома на холме», «Американская история ужасов».