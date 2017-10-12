Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Апокалипсис, вейперы, метеорит: тюменцы ищут причину задымления на пригородной трассе
Общество
Эксперты раскрыли секрет самых страшных фильмов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты раскрыли секрет самых страшных фильмов

    13:55  12 Октября 2017
    167

    Эксперты раскрыли секрет самых страшных фильмов

    Лос-Анджелес, 12 октября. Кинокритики рассказали о приемах, которые чаще всего используются в фильмах ужасов, и составили их рейтинг. Ролик с рассказом о создании культовых хорроров был опубликован в YouTube.

    На первое место попал излюбленный прием режиссеров под названием «неожиданный испуг», когда в спокойной сцене неожиданно появляется страшный объект. Этот прием можно увидеть в таких фильмах, как «Изгоняющий дьявола», «Психо», «Астрал».

    Эксперты раскрыли секрет самых страшных фильмов

    По словам критиков, этот прием является наиболее действенным, потому что вызывает у зрителя выброс адреналина.

    «Это связано с причиной эволюционного возникновения страха — необходимостью моментально поднять свою пятую точку в случае опасности», — объяснили создатели видео.

    На второе место попал сюжетный твист в конце страшного фильма, который можно наблюдать в «Пятнице 13-е», «Молчании ягнят». Третий прием — «последняя девочка». Многие замечали, что в хоррорах («Чужой», «Крик») всегда остается один выживший, чаще всего это персонаж женского пола. Критики считают, что зрители гораздо больше сочувствуют женщинам, чем мужчинам, поэтому в конце обычно в живых оставляют «девочек».

    На пятом месте оказалась самая популярная локация в фильмах ужасов — дом с привидениями. Этот прием можно увидеть в фильмах «Сияние», «Полтейргейст», «Призрак дома на холме», «Американская история ужасов».

    Автор: Дима Оленин
    #кино #ужасы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 29296

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24019

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6161

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53682

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94384
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        973
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2210
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        10224
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        23611