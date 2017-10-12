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Политика
Путин и Назарбаев встретятся с представителями бизнеса Германии – Песков
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    Путин и Назарбаев встретятся с представителями бизнеса Германии – Песков

    14:00  12 Октября 2017
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    Путин и Назарбаев встретятся с представителями бизнеса Германии – Песков

    Сочи, 12 октября. В рамках проходящего в Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев примут участие во встрече с бизнесменами ФРГ.

    Как рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в скором времени начнется двусторонняя встреча президентов России и Казахстана. Песков отметил добрые и доверительные отношения глав государств.

    «Они, собственно, начнут неформальное общение, под камеры продолжат, после чего они вместе примут участие во встрече с представителями германского бизнеса», — сказал пресс-секретарь.ъ

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время встречи 12 октября обсудят перспективы международных переговоров по Сирии в Астане, а также вопросы двусторон​него сотрудничества и другие актуальные международные проблемы.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #сочи #назарбаев #евразэс
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