Путин обсудит проблемы сельского хозяйства в Липецкой области

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Сочи, 12 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидер российского государства Владимир Путин в пятницу в Липецкой области обсудит проблематику сельского хозяйства.

По словам Дмитрия Пескова, завтра Владимир Путин рано утром вылетает в Воронеж. Оттуда президент России отправится в Липецкую область, в город Усмань, где обсудит проблемы сельского хозяйства.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что речь идет о «потребительских кооперативах, взаимодействии с потребительскими кооперативами, в целом все вопросы, которые связаны с развитием сельского хозяйства, подведение итогов уборочных работ».