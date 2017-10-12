Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Апокалипсис, вейперы, метеорит: тюменцы ищут причину задымления на пригородной трассе
Политика
Иракская армия и курды продолжают совместную борьбу против ИГ в Киркуке и Найнаве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иракская армия и курды продолжают совместную борьбу против ИГ в Киркуке и Найнаве

    13:38  12 Октября 2017
    110

    Иракская армия и курды продолжают совместную борьбу против ИГ в Киркуке и Найнаве

    Багдад, 12 октября. Правительственные силы Ирака и военизированные отряды курдов «пешмерга» продолжают совместные действия против запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

    По словам генерала Яхьи Расула, представляющего командование совместными операциями, иракская армия и «пешмерга» координируют свои действия, в частности в Киркуке и Найнаве, сообщает портал «Шафак ньюс».

    Заявление последовало после поступившей в СМИ информации о намечающемся противостоянии правительственных войск и курдов на границе с автономным регионом Иракский Курдистан в Киркуке и близ Мосула. Багдад впоследствии данные сообщения опроверг.

    Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости, на котором более 90% населения проголосовали за отделение от Ирака. Багдад результатов референдума не признает. В качестве выхода из политического кризиса рассматривается возможность создания конфедерации.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #курды #ирак #ближний восток
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 29296

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24019

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6161

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53682

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94384
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        973
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2210
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        10224
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        23611