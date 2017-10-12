Иракская армия и курды продолжают совместную борьбу против ИГ в Киркуке и Найнаве

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Багдад, 12 октября. Правительственные силы Ирака и военизированные отряды курдов «пешмерга» продолжают совместные действия против запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

По словам генерала Яхьи Расула, представляющего командование совместными операциями, иракская армия и «пешмерга» координируют свои действия, в частности в Киркуке и Найнаве, сообщает портал «Шафак ньюс».

Заявление последовало после поступившей в СМИ информации о намечающемся противостоянии правительственных войск и курдов на границе с автономным регионом Иракский Курдистан в Киркуке и близ Мосула. Багдад впоследствии данные сообщения опроверг.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости, на котором более 90% населения проголосовали за отделение от Ирака. Багдад результатов референдума не признает. В качестве выхода из политического кризиса рассматривается возможность создания конфедерации.

1 Организация запрещена на территории РФ.