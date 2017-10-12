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Происшествия
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Россия
Песков считает решенной ситуацию с задержками пассажиров «ВИМ-Авиа»
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    Песков считает решенной ситуацию с задержками пассажиров «ВИМ-Авиа»

    14:45  12 Октября 2017
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    Песков: Ситуация с задержками клиентов «ВИМ-Авиа» была «расшита»

    Москва, 12 октября. Ситуация, связанная с задержками вылетов пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», была успешно «расшита». Об этом сообщил в четверг официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

    «Главный вопрос, который стоял перед «ВИМ-Авиа», — это расшить ситуацию с огромным количеством пассажиров, которые испытывали трудности и лишения в связи с этой ситуацией… Именно это послужило причиной для жесткой реакции президента», — подчеркнул пресс-секретарь.

    Напомним, ранее официальный представитель главы государства Дмитрий Песков проинформировал о том, что Кремль считает решенной проблему «ВИМ-Авиа».

    Песков: Ситуация с задержками клиентов «ВИМ-Авиа» была «расшита»

    Согласно предварительным данным, все перевозки авиакомпании будут полностью прекращены с 16 октября 2017 года. Кроме того, Росавиация уже ищет подходящие вакансии для сотрудников проблемной компании.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #песков #вим-авиа
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