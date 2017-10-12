Сирия и Россия помогают оппозиции навсегда сложить оружие: более 60 боевиков сдались сирийской армии

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При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон сирийской правительственной армии сдались 65 участников группировок вооруженной оппозиции. Представитель власти, отвечающий за процесс примирения, Амер Аль-Ахмади рассказал, что боевики через посредников сообщили о готовности сложить оружие. Если верить самим сдавшимся, они работали в тылу и не участвовали в непосредственных боевых действиях против правительства.

Российские военные из Центра по примирению сторон по просьбе законного сирийского правительства обеспечили также и безопасный проезд колонны со сдавшимися боевиками в город Алеппо. В Алеппо бывшие участники вооруженной оппозиции заполнят заявления на нормализацию статуса и после двухнедельной проверки смогут начать жизнь с чистого листа.

Нормализация статуса населения проводится по указу президента Сирии Башара Асада. Согласно документу, пройти эту процедуру могут даже те, кто воевал против правительственных войск. Однако нормализовать статус можно только один раз. При этом, бывший боевик в обмен на гарантированную президентом амнистию обязуется больше не принимать участие в вооруженных бандформированиях. По имеющейся информации, на текущий момент уже более 20 тысяч человек нормализовали свой статус.

Военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что когда у боевиков появляется понимание того, что в мирной жизни они лучше себя реализуют, чем на войне, — это уже поворот к миру:

«Это главное. Похожая ситуация была и в Чечне, и в целом на Северном Кавказе, и во многих других военных конфликтах. Когда боевики понимают, что мирная жизнь — это более приятная сфера деятельности, чем военное противостояние. Конечно же, политическая власть должна для этого создать все необходимые условия, «протянуть ниточку», чтобы боевики к этому начали стремиться».

Как считает эксперт, то, что делает законное правительство Сирии и российский Центр по примирению враждующих сторон — это чрезвычайно важно, потому что именно они и создают необходимые условия для того, чтобы участники вооруженных группировок сложили оружие.

«С этого и начинается процесс мирного урегулирования любых конфликтов в мире. Однако это только начало. Не надо думать, что на этом пути не будет проблем. Но, тем не менее, это уже серьезный показатель: боевики начинают склоняться к тому, что им лучше стать просто хорошими гражданами».

Указ президента Башара Асада о нормализации статуса населения, посредничество российского Центра примирения враждующих сторон в переговорах с сирийской вооруженной оппозицией и выход боевиков из антиправительственных группировок, по мнению эксперта сейчас, может быть, имеют даже большее значение, чем количество уничтоженных боевиков и полевых командиров террористических группировок «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещено в РФ).

«Физическое уничтожение террористов, конечно, тоже необходимо, но когда мы говорим, что бывшие участники вооруженных группировок все-таки хотят стать просто полноценными людьми, это действительно свидетельствует о позитивном изменении ситуации».

Опыт примирения враждующих сторон, который нарабатывают, прежде всего, российские военные, по словам эксперта, будет полезен не только в Сирии:

«Этот опыт дает еще и определенное влияние на обстановку. У Соединенных Штатов Америки нет этого опыта, они могут только разжигать конфликты. А «тушить» и урегулировать — опыта у них нет. Но поднимается тот, кто примиритель, а опускается тот, кто поджигатель».

Наш собеседник оценил роль России в мирном урегулировании сирийского конфликта как самую высокую:

«Если б не было бы России, не было бы и никакого урегулирования. Сейчас в этот процесс включаются и другие внешние игроки, кто-то продолжает ему всячески мешать. Но есть субъект урегулирования, и этим субъектом является Россия. В этом значение нашей страны именно в мировой политике. В качестве субъекта урегулирования сложных конфликтов и, в частности, в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.