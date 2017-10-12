Российские ученые отыскали 200 каменных всадников в Гималаях

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Москва, 12 октября. Российские ученые совместно с индийскими коллегами обнаружили в Гималаях 200 уникальных средневековых скульптур, заявил заместитель директора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин.

По словам Молодина, специалистам удалось сделать удивительную находку в индийской провинции Кашмир, где ученые работают уже три года. Эксперты нашли два ритуальных комплекса высоко в горах, куда непросто добраться.

Особенностью этих святилищ стали 200 каменных средневековых всадников. Молодин отметил, что на некоторых лошадях сидел не один, а несколько всадников.

«То есть это воплощение каких-то мистерий и мифов, которые еще предстоит прочесть, — цитирует его РИА Новости. — Все эти скульптуры объемны, богато украшены резьбой».

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