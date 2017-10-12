Россияне предложили подарить Порошенко 200 рублей «с Севастополем»

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Москва, 12 октября. Глава Банка России Эльвира Набиуллина презентовала новые банкноты в 200 и 2000 рублей. На купюрах изображены Севастополь и Дальний Восток.

Выпуск новых денег активно обсуждают россияне. В соцсетях уже появились предложения «подарить 200 рублей» украинскому президенту Петру Порошенко.

Надо Порошенко двести рублей подарить — Волынский Сергей (@aptimist) October 12, 2017

Обсуждают комментаторы и дизайн новых банкнот, а также шутят о песне «Владивосток 2000». При этом, по мнению самих пользователей, в комментариях о новых деньгах хит группы «Мумий Тролль», не упомянул «только ленивый».

«Ребят, вы чего давно уже все отшутились, что Владивосток 2000», «Ждем выхода песни Бахчисарай две сотни», — пишут в Twitter.

Внешний вид банкнот вызвал противоречивые реакции: по мнению одних комментаторов, деньги «очень красивые», «дизайн яркий» и «тематика потрясающая».

Здорово. Яркий дизайн! Тематика потрясающая!



Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейhttps://t.co/QLtxl6eINz pic.twitter.com/fCNp9IwB4E — Марина Саакян ???????? (@marina_saniram) October 12, 2017

веселенькие такие билетики! — АЙРИС-Ия (@speranska) October 12, 2017

Какие красивые!! — Шалаумова Светлана (@svetvsela) October 12, 2017

А вот другие заметили, что они «слишком похожи на евро». «Они на евро похожи? Или мне кажется», — пишет Сергей Ш. «Слишком похожи на евро», — заметил пользователь Vovagkh. По мнению Vetrovk1, «что-то в них есть, несмотря на сходство с евро».

они на евро похожи? ли мне кажется? — Сергей Шурыгин (@vzay123) October 12, 2017

- слишком похожи на евро!:) — Вова (@vovagkh) October 12, 2017

А что-то в них есть, не смотря на сходство с евро. Орлы правильные, как минимум. — Молоточек-кирочка (@vetrovk1) October 12, 2017

Некоторые пользователи признались, что не совсем понимают смысл выпуска новых денег, но восприняли информацию в позитивном ключе, пошутив на тему их «удобства». «Ну теперь-то точно заживем», — шутит Андрей К. А AgriDilan представил, как на «килограмм Крыма можно будет купить пять кило гречки».