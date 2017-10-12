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Россияне предложили подарить Порошенко 200 рублей «с Севастополем»
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    Россияне предложили подарить Порошенко 200 рублей «с Севастополем»

    14:24  12 Октября 2017  /обновлено: 14:28  12 Октября 2017
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    Россияне предложили подарить Порошенко 200 рублей «с Севастополем»

    Москва, 12 октября. Глава Банка России Эльвира Набиуллина презентовала новые банкноты в 200 и 2000 рублей. На купюрах изображены Севастополь и Дальний Восток.

    Выпуск новых денег активно обсуждают россияне. В соцсетях уже появились предложения «подарить 200 рублей» украинскому президенту Петру Порошенко.

    Обсуждают комментаторы и дизайн новых банкнот, а также шутят о песне «Владивосток 2000». При этом, по мнению самих пользователей, в комментариях о новых деньгах хит группы «Мумий Тролль», не упомянул «только ленивый». 

    «Ребят, вы чего давно уже все отшутились, что Владивосток 2000», «Ждем выхода песни Бахчисарай две сотни», — пишут в Twitter.

    Россияне предложили подарить Порошенко 200 рублей «с Севастополем»

    Россияне предложили подарить Порошенко 200 рублей «с Севастополем»

    Внешний вид банкнот вызвал противоречивые реакции: по мнению одних комментаторов, деньги «очень красивые», «дизайн яркий» и «тематика потрясающая».

    А вот другие заметили, что они «слишком похожи на евро». «Они на евро похожи? Или мне кажется», — пишет Сергей Ш. «Слишком похожи на евро», — заметил пользователь Vovagkh. По мнению Vetrovk1, «что-то в них есть, несмотря на сходство с евро».

    Некоторые пользователи признались, что не совсем понимают смысл выпуска новых денег, но восприняли информацию в позитивном ключе, пошутив на тему их «удобства». «Ну теперь-то точно заживем», — шутит Андрей К. А AgriDilan представил, как на «килограмм Крыма можно будет купить пять кило гречки».

    Россияне предложили подарить Порошенко 200 рублей «с Севастополем»

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #севастополь #деньги #владивосток #цб рф #купюры
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