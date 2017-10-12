Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Нижнем Новгороде хотят вернуться к одноглавой системе управления
Происшествия
Создатель подлодки Nautilus отказался давать показания по делу об убийстве журналистки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Создатель подлодки Nautilus отказался давать показания по делу об убийстве журналистки

    13:31  12 Октября 2017
    43

    Создатель подлодки Nautilus отказался давать показания по делу об убийстве журналистки

    Копенгаген, 12 октября. Изобретатель подлодки Nautilus Петер Мадсен отказался отвечать на вопросы следователей об убийстве 30-летней шведской журналистки Ким Валль.

    По словам следователя Йенса Мёллера Йенсена, Мадсен демонстративно заявил, что не собирается разговаривать с полицией на эту тему. Подозреваемый уверен, что его участие в допросе носит добровольный характер и не имеет никакого значения, передает «Ридус» со ссылкой на газету Sydsvenkan.

    Создатель подлодки Nautilus отказался давать показания по делу об убийстве журналистки

    Напомним, что тело шведской журналистки без головы, рук и ног было обнаружено 22 августа на острове Амагер. Впоследствии полиция нашла кусок металла, с помощью которого, предположительно, труп утопили.

    Сам Мадсен отрицает свою причастность к гибели женщины. По его словам, Валль погибла в результате несчастного случая в ходе прогулки на его подлодке. Тело журналисты он выбросил в море.

    Создатель подлодки Nautilus отказался давать показания по делу об убийстве журналистки

    В полиции уверены, что Валль все-таки была убита. Ее труп был обезглавлен, а затем затоплен с помощью цепи.

    Ранее сообщалось, что полиция нашла голову и ноги пропавшей в Дании шведской журналистки. 

    Автор: Дима Оленин
    #дания #nautilus #мадсен
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 26595

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23980

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6157

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53668

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94329
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        835
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2047
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        9247
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        16002