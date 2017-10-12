Создатель подлодки Nautilus отказался давать показания по делу об убийстве журналистки

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Копенгаген, 12 октября. Изобретатель подлодки Nautilus Петер Мадсен отказался отвечать на вопросы следователей об убийстве 30-летней шведской журналистки Ким Валль.

По словам следователя Йенса Мёллера Йенсена, Мадсен демонстративно заявил, что не собирается разговаривать с полицией на эту тему. Подозреваемый уверен, что его участие в допросе носит добровольный характер и не имеет никакого значения, передает «Ридус» со ссылкой на газету Sydsvenkan.

Напомним, что тело шведской журналистки без головы, рук и ног было обнаружено 22 августа на острове Амагер. Впоследствии полиция нашла кусок металла, с помощью которого, предположительно, труп утопили.

Сам Мадсен отрицает свою причастность к гибели женщины. По его словам, Валль погибла в результате несчастного случая в ходе прогулки на его подлодке. Тело журналисты он выбросил в море.

В полиции уверены, что Валль все-таки была убита. Ее труп был обезглавлен, а затем затоплен с помощью цепи.

Ранее сообщалось, что полиция нашла голову и ноги пропавшей в Дании шведской журналистки.