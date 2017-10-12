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Политика
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Весь мир
Сирия: сто жителей района Манбидж провинции Алеппо вернулись к мирной жизни
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    Сирия: сто жителей района Манбидж провинции Алеппо вернулись к мирной жизни

    13:16  12 Октября 2017
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    Сирия: сто жителей района Манбидж провинции Алеппо вернулись к мирной жизни

    Алеппо, 12 октября. Правительство Сирийской арабской республики урегулировало правовой статус ста жителей района Манбидж.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что в рамках правительственной программы по укреплению локальных примирений для возрождения мирной жизни во всех районах, подконтрольных САА, был урегулирован правовой статус еще ста жителей района, расположенного на востоке провинции Алеппо.

    Жители Манбиджа могут снова вернуться к мирной жизни, отмечает источник, и принять участи в восстановлении Сирийской арабской республики. Подобная практика используется во всех районах Сирии, освобожденных от террористических группировок.

    Сирия: сто жителей района Манбидж провинции Алеппо вернулись к мирной жизни

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #перемирие #манбидж
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