Биткоин пробил психологическую и историческую отметку

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Москва, 12 октября. Курс биткоина впервые пробил отметку в 5,1 тыс. долларов в четверг, 12 октября.

Согласно данным профильных интернет-порталов Coindesk и Coinmarketcap, курс популярной криптовалюты к полудню по московскому времени превысил 5176 долларов, показав рост на 7% за сутки, сообщает «Ридус».

Стоит отметить, что курс биткоина начал падать после публикации китайского издания Caixin, которое сообщило о планах Пекина закрыть все криптовалютные биржи в Китае.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сравнил биткоин с пирамидой MMM.