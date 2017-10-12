Bloomberg бьет тревогу: Россия может увеличить свое присутствие на Черном море

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Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Crimea Isn't the End of Russia's Black Sea Ambitions» («Российские амбиции на Черном море не закончились на Крыме»), опубликованной авторитетным изданием Bloomberg.

Российская армия недавно закончила крупнейшие после окончания холодной войны военные учения «Запад» и теперь готова переключить внимание на юг и Черное море, которое является стратегически наиболее важным.

По мере укрепления контроля над базами на сирийском побережье РФ будет связывать Эгейское и Средиземное море своим Черноморским флотом и оказывать значительное влияние на весь регион, бросая вызов НАТО так же, как в Балтийском море на севере.

И это не просто геополитика: у России есть серьезные экономические причины, чтобы бросить вызов НАТО и партнерам альянса. Помимо недавних открытий нефтегазовых месторождений, для Москвы очень привлекательна идея прибыльных трубопроводов, которые в конечном итоге могли бы соединить три моря — Адриатическое, Балтийское и Черное. Россия хочет контролировать Черное море экономически в мирное время, и быть при этом способной доминировать в регионе в случае конфликта с Западом.

Что должно сделать НАТО для сдерживания российских амбиций в этом жизненно важном «южном море»? Лучше всего признать Черное море приоритетной стратегической зоной и убедиться, что силы находятся на своих позициях и готовы как к мирным операциям, так и к потенциальным боевым действиям, как это происходит в Балтийском море и Арктике.

Во-первых, НАТО следует расширить свою программу посещений портов, учений и учебных миссий. Это означает частые посещения портов Румынии, Турции и Болгарии, а также остановки в Грузии и Украине. Выполнять эти функции могут постоянные военно-морские силы НАТО, базирующиеся в Великобритании. Они находятся под командованием британского высокопоставленного адмирала и состоят из более чем 20 фрегатов, корветов и тральщиков.

Во-вторых, альянс должен разработать и профинансировать согласованный план действий в Черном море на случай непредвиденных обстоятельств. Хотя определенные договоренности уже входят в различные оперативные планы НАТО, настало время провести подробный анализ, чтобы быть готовыми осуществлять контроль над морем и использовать военную технику в его водах. Это планирование должно быть проведено совместно морским командованием в Великобритании и командованием объединенных сил альянса в Неаполе.

В-третьих, США должны увеличить свои силы, независимые от операций НАТО. Четыре мощных эсминца с оружейными системами «Иджис» переданы Испании для противоракетной обороны и показных операции в Средиземном море. Им нужно чаще выходить в Черное море, проводить учения и работать с партнерами и союзниками.

В-четвертых, США должны начать работать с Турцией особенно тесно, эта страна является ключевой в Черном море, поскольку контролирует важные проливы. В соответствии с положениями Конвенции Монтре 1936 года, правила, регулирующие прохождение судов, носят крайне ограничительный характер, также Турция отказалась подписать конвенцию Организации Объединенных Наций по международному морскому праву, согласно которой проливы регулировались бы теми же нормами, что и почти все другие подобные водные объекты в мире. Американо-турецкие отношения на данный момент носят весьма напряженный характер, но они крайне важны для расширения военных возможностей Вашингтона в этом регионе.

Наконец, США могут подтолкнуть западные компании к инвестированию в Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. Нефть и газ здесь являются ключевыми факторами, но важной также остается логистика, волоконно-оптические кабели и другие технологии развития коммуникаций. Если мы поможем этим странам связать их экономику с Черным морем, а также с Европой и США, эта «мягкая сила» будет способна укрепить стабильность в регионе.

НАТО предстоит проделать значительную работу в Черном море. Усиление стратегического сотрудничества и экономических связей — это лучшая возможность противостоять амбициям России в этом южном море.