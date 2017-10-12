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Политика
Песков назвал недружественными действиями снятие российских флагов в США
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    Песков назвал недружественными действиями снятие российских флагов в США

    14:03  12 Октября 2017
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    Песков

    Москва, 12 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о снятии флагов с дипломатической собственности России в США, назвав действия Вашингтона враждебными, которые подрывают двусторонние отношения.

    Накануне американские власти сняли российские флаги со здания консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал действия Вашингтона недружественными, отметив, что президент будет действовать в интересах страны. 

    «Разумеется, это враждебные действия, недружественные, идущие на дальнейший подрыв наших и без того пребывающих в печальном состоянии отношений. Президент Владимир Путин в данном случае, нет сомнений, будет делать то, что в интересах РФ», — отметил Песков.

    Ранее сенатор Владимир Джабаров предложил наложить арест на дипсобственность США в России, в российском посольстве также негативно отреагировали на действия Вашингтона. 

    Песков назвал недружественными действиями снятие российских флагов в США

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #песков #флаг
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