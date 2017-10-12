Путин готов дать необходимые разъяснения по турбинам Siemens в Крыму — Песков

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Москва, 12 октября. Отдельной встречи президента России Владимира Путина с представителями компании Siemens не предполагается, стороны обсудят вопросы, если они возникнут. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, обсуждение вопроса поставленных в Крым турбин с представителем фирмы Siemens на встрече Путина с немецкими бизнесменами не предполагается.

Однако, подчеркнул Песков, если данный вопрос и будет затронут, то, конечно, лидер РФ будет готов дать нужные разъяснения.