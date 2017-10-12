Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Апокалипсис, вейперы, метеорит: тюменцы ищут причину задымления на пригородной трассе
Политика
Путин готов дать необходимые разъяснения по турбинам Siemens в Крыму — Песков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин готов дать необходимые разъяснения по турбинам Siemens в Крыму — Песков

    14:24  12 Октября 2017
    192

    Путин готов дать необходимые разъяснения по турбинам Siemens в Крыму — Песков

    Москва, 12 октября. Отдельной встречи президента России Владимира Путина с представителями компании Siemens не предполагается, стороны обсудят вопросы, если они возникнут. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 

    По словам официального представителя Кремля, обсуждение вопроса поставленных в Крым турбин с представителем фирмы Siemens на встрече Путина с немецкими бизнесменами не предполагается.

    Путин готов дать необходимые разъяснения по турбинам Siemens в Крыму — Песков

    Однако, подчеркнул Песков, если данный вопрос и будет затронут, то, конечно, лидер РФ будет готов дать нужные разъяснения. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #песков #siemens
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 29296

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24019

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6161

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53682

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94384
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        973
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2210
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        10224
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        23611