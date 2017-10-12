Песков назвал беспочвенными подозрения США в адрес «Лаборатории Касперского»

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Москва, 12 октября. Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков назвал «беспочвенными» обвинения в адрес российской «Лаборатории Касперского» в США.

«Это абсурдная информация, государство не имеет и не имело никакого отношения к подобной деятельности. Все подобные обвинения беспочвенны и бездоказательны», — объявил Песков в ходе пресс-брифинга.

Ранее Ura.ru сообщало о том, что спецслужбы Израиля заявили, что популярный в США антивирус «Лаборатории Касперского» был использован для получения доступа к данным американских спецслужб.

Сотрудники «Лаборатории Касперского», между тем, обратились к авторам статьи в Wall Street Journal с просьбой предоставить доказательства опубликованных утверждений.