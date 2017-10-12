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Украина
Кортеж замглавы ОБСЕ Хуга столкнулся с украинским БТР в Донбассе
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    Кортеж замглавы ОБСЕ Хуга столкнулся с украинским БТР в Донбассе

    13:12  12 Октября 2017  /обновлено: 13:12  12 Октября 2017
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    Кортеж замглавы ОБСЕ Хуга столкнулся с украинским БТР в Донбассе

    Донецк, 12 октября. Кортеж первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга попал в ДТП, столкнувшись с БТР ВСУ в населенном пункте Орловка в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Орловка расположена под Авдеевкой, которую контролируют украинские войска. Кортеж Хуга во время пути столкнулся с БТР ВСУ. В результате происшествия пострадавших нет, наблюдатели продолжили маршрут следования. 

    Кортеж замглавы ОБСЕ Хуга столкнулся с украинским БТР в Донбассе

    Напомним, Александр Хуг находится с рабочим визитом на территории Донбасса с 10 по 14 октября. В четверг, 12 октября, он планирует провести инспекцию и мониторинг обстановки в Петровском районе Донецка, а также в районе промзоны вблизи Ясиноватой. 

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #донбасс #хуг #обсе #дтп #авария #бтр
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