Кортеж замглавы ОБСЕ Хуга столкнулся с украинским БТР в Донбассе

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Донецк, 12 октября. Кортеж первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга попал в ДТП, столкнувшись с БТР ВСУ в населенном пункте Орловка в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Орловка расположена под Авдеевкой, которую контролируют украинские войска. Кортеж Хуга во время пути столкнулся с БТР ВСУ. В результате происшествия пострадавших нет, наблюдатели продолжили маршрут следования.





Напомним, Александр Хуг находится с рабочим визитом на территории Донбасса с 10 по 14 октября. В четверг, 12 октября, он планирует провести инспекцию и мониторинг обстановки в Петровском районе Донецка, а также в районе промзоны вблизи Ясиноватой.