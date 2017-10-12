Прощание с экстрасенсом Чумаком проходит на Троекуровском кладбище

В Избранное

Москва, 12 октября. В четверг на Троекуровском кладбище проходит прощание с экстрасенсом Алланом Чумаком.

Как сообщила пресс-служба ГБУ «Ритуал», сегодня в 12.30 на Троекуровском кладбище началась церемония прощания.

Целитель Аллан Чумак скончался 10 октября в Москве на 83-м году жизни. Чумак стал широко известен в конце 1980-х - начале 1990-х благодаря «оздоровительным» телесеансам. Официальная наука, впрочем, всегда считала деятельность Чумака шарлатанством.