Киев отказался обсуждать в Минске законопроект о реинтеграции Донбасса

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Киев, 12 октября. Представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Айвазовская заявила, что обсуждать законопроект о реинтеграции Донбасса в Минске нецелесообразно.

Украинская Рада 6 октября утвердила законопроект о реинтеграции Донбасса, доработанный документ будет вынесен на повторное рассмотрение 17 октября.

«В политической подгруппе в Минске не может рассматриваться ни один законопроект. Это суверенное право парламента Украины», — прокомментировала представитель украинской стороны.

По словам Айвазовской, здесь могут обсуждаться какие-то модальности, но в оценке документа Киеву стоит ориентироваться на мнение западных партнеров.

«Это рамочный документ, в котором определяются генеральные линии относительно определенных юрисдикций, системы управления и определения статусу сторон», — сказала эксперт.

Напомним, что ВСУ не придерживаются объявленного перемирия в Донбассе и продолжают обстрелы республик, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями тяжелого вооружения.