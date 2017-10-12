Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Москва ждет разъяснений по поводу действий США в Сирии — МИД РФ
Украина
Киев отказался обсуждать в Минске законопроект о реинтеграции Донбасса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев отказался обсуждать в Минске законопроект о реинтеграции Донбасса

    13:48  12 Октября 2017
    692

    Киев отказался обсуждать в Минске законопроект о реинтеграции Донбасса

    Киев, 12 октября. Представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Айвазовская заявила, что обсуждать законопроект о реинтеграции Донбасса в Минске нецелесообразно.

    Украинская Рада 6 октября утвердила законопроект о реинтеграции Донбасса, доработанный документ будет вынесен на повторное рассмотрение 17 октября. 

    «В политической подгруппе в Минске не может рассматриваться ни один законопроект. Это суверенное право парламента Украины», — прокомментировала представитель украинской стороны. 

    По словам Айвазовской, здесь могут обсуждаться какие-то модальности, но в оценке документа Киеву стоит ориентироваться на мнение западных партнеров. 

    «Это рамочный документ, в котором определяются генеральные линии относительно определенных юрисдикций, системы управления и определения статусу сторон», — сказала эксперт.

    Напомним, что ВСУ не придерживаются объявленного перемирия в Донбассе и продолжают обстрелы республик, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями тяжелого вооружения.

    Киев отказался обсуждать в Минске законопроект о реинтеграции Донбасса

    Автор: Ирина Селезнева
    #донбасс #украина #минск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 29097

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24014

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6161

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53680

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94382
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        967
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2199
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        10169
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        23272