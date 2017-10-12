Путин отправил в отставку главу Псковской области

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Москва, 12 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы Псковской области Андрея Турчака. Врио назначен Михаил Ведерников.

Отмечается, что Турчак покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Ведерников.

Напомним, что за последний месяц президент отправил в отставку целый ряд губернаторов. В Кремле кадровые перестановки назвали «нормальным и ожидаемым процессом».