ЦУП сообщил о переносе пуска грузовика «Прогресс» к МКС

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Москва, 12 октября. Пуск космического грузовика «Прогресс» к МКС, запланированный на четверг, перенесен на резервную дату, 14 октября. Об этом сообщил комментатор пуска в Центре управления полетами в Королеве.

«Напоминаю, что резервная дата — 11.46 мск 14 октября», — уточнил он, не сообщив о том, что послужило причиной переноса.

В соответствии с резервным планом пуска, «Прогресс» полетит к МКС по традиционной двухсуточной схеме. Стыковка грузовика с МКС запланирована 16 октября в 14.11 мск. Однако точные даты и время пуска и стыковки будут определены госкомиссией, сообщает РИА Новости.



