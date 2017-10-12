Джабаров: Надругательство над российским флагом не сойдет американцам с рук

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Срыв флагов над дипломатическими объектами Российской Федерации в США — это надругательство над государственным символом, считают в МИД РФ. С точкой зрения МИД РФ, которую озвучила официальный представитель ведомства Мария Захарова, абсолютно согласен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который считает, что Соединенным Штатам этот недружественный жест не должен сойти с рук.

«Реакция у всех российских законодателей на эти действия США, конечно, крайне негативная, — отметил сенатор Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Что-то беспрецедентное творится сейчас в Соединенных Штатах по отношению к нашей дипсобственности. И, по сути, имеет место небрежное, если не сказать резче, обращение с нашими флагами — с символом нашего государства».

По словам первого зампреда комитета Совфеда по международным делам, Госдума уже прорабатывает ответную реакцию, и, вероятно, в ближайшее время то же самое сделает и верхняя палата российского парламента.

«Думаю, Совет Федерации отреагирует на это, хотя в ближайшие дни у нас нет заседаний, потому что послезавтра в Петербурге открывается Ассамблея Межпарламентского союза, и большинство наших сенаторов принимают участие в работе этой организации, но, скорее всего, реакция будет, когда мы соберемся на свое заседание», — отметил сенатор.

По словам Владимира Джабарова, то, что МИД РФ назвал срыв флагов России надругательством над государственными символами, — абсолютно правильно, и Соединенные Штаты должны за это ответить.

«Кроме реакции нужны еще какие-то ответные меры, и думаю, сейчас они будут проработаны. Потому что, когда Соединенным Штатам все сходит с рук, они думают, что они правы, и идут дальше. Поэтому должны быть ответные меры. Как это лучше сделать, — предложат компетентные органы по линии МИД — и сам МИД, и другие структуры для того, чтобы это не осталось для американцев безнаказанным», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в связи со срывом флагов со зданий российских диппредставительств Соединенным Штатам был заявлен решительный протест.

«Разумеется, никакого согласия на снятие флагов Россия не давала», — отметила Захарова, рассказав, что американцы в нарушение двусторонней конвенции о неприкосновенности консульских архивов также «порылись в документах, которые остались в генконсульстве».

«Российская сторона определится с ответными действиями», — отметила Захарова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поручил проработать вопрос о возможной реакции на снятие флагов РФ с объектов российской дипсобственности в США.

11 октября власти США сняли российские флаги со зданий генерального консульства России в Сан-Франциско и с российского торгпредства в Вашингтоне. Как сообщило посольство РФ в США, в связи с этими действиями американской стороне был заявлен решительный протест. Россия потребовала незамедлительно вернуть флаги на место.