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Политика
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Володин не поддержал запреты в области регулирования криптовалют
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    Володин не поддержал запреты в области регулирования криптовалют

    13:09  12 Октября 2017
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    Володин не поддержал запреты в области регулирования криптовалют

    Москва, 12 октября. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что при разработке законопроекта о регулировании обращения криптовалют в России следует отказаться от запретительных мер в пользу разумного регламентирования. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

    Спикер Госдумы также отметил, что при разработке новых стандартов будет учитываться опыт многих стран, а основная задача законопроекта —  обезопасить граждан от мошеннических схем. 

    Напомним, ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявлял, что государство может начать регулировать обращение криптовалют в России, а соответсвующие законы будут подготовлены до конца текущего года.

    Автор: Федор Веснин
    #криптовалюта #закон #регулирование
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