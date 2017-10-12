Володин не поддержал запреты в области регулирования криптовалют

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Москва, 12 октября. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что при разработке законопроекта о регулировании обращения криптовалют в России следует отказаться от запретительных мер в пользу разумного регламентирования. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».



Спикер Госдумы также отметил, что при разработке новых стандартов будет учитываться опыт многих стран, а основная задача законопроекта — обезопасить граждан от мошеннических схем.

Напомним, ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявлял, что государство может начать регулировать обращение криптовалют в России, а соответсвующие законы будут подготовлены до конца текущего года.