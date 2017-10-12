ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении соглашения об отводе вооружения в Донбассе

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Донецк, 12 октября. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала боевую технику ВСУ рядом с линией соприкосновения в Донбассе, сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

ОБСЕ заявила о фиксации нарушений соглашения об отводе техники со стороны ВСУ в Донбассе.

«9 октября в подконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал три буксируемые гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра, стоявшие вблизи поселка Гранитное в 78 километрах к юго-западу от Донецка, что является нарушением соответствующих линий отвода», — обратили внимание сотрудники ОБСЕ.

Кроме того, наблюдатели констатировали, что не обнаружили 12 реактивных систем залпового огня и 2 зенитных ракетных комплексов ВСУ в местах, которые предназначены для хранения техники в Донбассе.