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Политика
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Украина
ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении соглашения об отводе вооружения в Донбассе
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    ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении соглашения об отводе вооружения в Донбассе

    13:18  12 Октября 2017
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    ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении соглашения об отводе вооружения в Донбассе

    Донецк, 12 октября. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала боевую технику ВСУ рядом с линией соприкосновения в Донбассе, сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

    ОБСЕ заявила о фиксации нарушений соглашения об отводе техники со стороны ВСУ в Донбассе.

    «9 октября в подконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал три буксируемые гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра, стоявшие вблизи поселка Гранитное в 78 километрах к юго-западу от Донецка, что является нарушением соответствующих линий отвода», — обратили внимание сотрудники ОБСЕ.

    ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении соглашения об отводе вооружения в Донбассе

    Кроме того, наблюдатели констатировали, что не обнаружили 12 реактивных систем залпового огня и 2 зенитных ракетных комплексов ВСУ в местах, которые предназначены для хранения техники в Донбассе.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #всу #донбасс #обсе #нарушения
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