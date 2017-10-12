Стало известно о планах Путина принять участие в трехсторонней встрече в Иране

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Сочи, 12 октября. В настоящее время ведется подготовка к поездке президента России Владимира Путина в Иран. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, трехсторонняя встреча в Иране должна состояться до конца года.

«В принципе, планируется, — ответил Ушаков на вопросы журналистов о том, состоится ли посещение президентом России Ирана. — Трехсторонняя встреча — Россия, Иран, Азербайджан».

Напомним, как сообщало агентство Ura.ru, в прошлый раз президент Путин побывал в Иране в 2015 году — это был первый визит президента в исламскую республику за 8 лет. Тогда российский лидер принял участие во встрече лидеров стран-экспортеров природного газа.