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«АвтоВАЗ» отзывает почти 20 тысяч Lada Xray
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    «АвтоВАЗ» отзывает почти 20 тысяч Lada Xray

    13:00  12 Октября 2017
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    «АвтоВАЗ» отзывает почти 20 тысяч Lada Xray

    Москва, 12 октября. ПАО «АвтоВАЗ» отзывает более 19 тысяч автомобилей Lada Xray, сообщает пресс-служба Росстандарта.

    В частности, под отзыв попали автомобили, реализованные в период с февраля 2016 года по октябрь 2017. Авто можно найти с помощью VIN-кода, представленного в списке на сайте ведомства.

    Причиной отзыва автомобилей стало возможное перетирание жгута проводов двигателя л кромку аккумуляторной площадки. Сотрудники «АвтоВАЗа» намерены проинформировать владельцев моделей, попавших под отзыв. Они получат сообщение о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.

    «АвтоВАЗ» отзывает почти 20 тысяч Lada Xray

    На попавших в список автомобилях Lada Xray будет выполнена приклейка защитного уплотнителя на кромку аккумуляторной площадки. Все работы по ремонту моделей будут проходить абсолютно бесплатно.

    Напомним, что за 2017 год было куплено более 23 тысяч автомобилей Lada Xray. В прошлом году было реализовано 19943 штук.

    Автор: Дима Оленин
    #автоваз #lada xray
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