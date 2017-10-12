Сирия: вооруженные группировки договорились о прекращении огня на юге Дамаска

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Дамаск, 12 октября. Сирийские вооруженные формирования на встрече в Каире достигли соглашения о прекращения огня на юге провинции Дамаск.

Сообщение об этом распространили египетская государственная газета Al-Ahram, пишет Reuters. Издание уточняет, что переговоры прошли по инициативе Египта.

По данным гостелевидения Египта, перемирие вступает в силу в 14.00 МСК. Однако никаких подробностей о том, в какой части южного Дамаска оно будет действовать, пока не приводится.