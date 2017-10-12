Сирия сегодня: погибла британская террористка ИГИЛ «Белая Вдова», разминирование Дейр-эз-Зора

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Сирия, 12 октября. В Сирийской Арабской Республике (САР) погибла террористка группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) по прозвищу «Белая Вдова». Российские саперы разминировали 60 зданий в Дейр-эз-Зоре за прошедшие сутки. Более 60 боевиков сдались правительственным силам. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Белая Вдова

Как сообщает Газета.ru, американский беспилотник уничтожил в САР 50-летнюю британскую террористку Салли Джонс, которая была известна в рядах боевиков «Исламского государства» по прозвищу «Белая вдова».

Сообщается, что бывшая музыкантка Салли Джонс, которая приняла ислам и стала вербовщиком «Исламского государства»1, погибла в июне этого года, неподалеку от границы с Ираком. О гибели британской террористки английским спецслужбам сообщили американские коллеги. Отмечается, что с ней погиб ее 12-летний сын.

По некоторой информации, «Белая Вдова» погибла при попытке бегства из осажденной Ракки. Британские спецслужбы следили за ее судьбой на протяжении последних лет. Ранее в САР погиб ее муж, который ранее также вступил в ряды боевиков.

Боевики сдаются

Еще 65 участников незаконных вооруженных формирований сдались Сирийской арабской армии (САА) на севере САР при активном посредничестве российских военных из Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщает РИА Новости.

Точкой сбора стала деревня Абу-Кахф, которая не контролируется сирийскими военными. Переход прошел на контрольно-пропускном пункте у населенного пункта Тайха.

Участники незаконных вооруженных формирований, которые сдались правительственным силам, работали в тылу и не участвовали в боевых действиях. Спецслужбам САР еще предстоит проверить биографию каждого их них.

Кроме того, по просьбе официального Дамаска представители российского Центра примирения обеспечили безопасный проезд в города Алеппо колонны со сдавшимися боевиками. Там они пробудут две недели, пройдут проверку и напишу заявление на нормализацию статуса.

Разминирование Дейр-эз-Зора

Российские саперы за прошедшие сутки разминировали 62 здания в городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«За сутки в городе Дейр-эз-Зор российскими саперами разминировано 62 здания, проверено 26 гектаров местности и 7 километров дорог на наличие взрывоопасных предметов», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее в ведомстве рассказали, что передовой отряд международного противоминного центра Вооруженных сил (ВС) РФ направлен в САР для работы в Дейр-эз-Зоре. Всего на территорию Сирии для участия в гуманитарном разминировании будет переброшено 175 российских военнослужащих и 42 единицы специальной инженерной техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.