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Депутат Верховной Рады Украины, основатель «Азова» Андрей Билецкий заявил, что националисты способны вернуть Донбасс в состав Украины в том случае, если их представителю удастся возглавить государство.

«Я абсолютно уверен, что мы не только можем – нам необходимо это сделать самим», — сказал Билецкий.

По словам Билецкого, националисты способны построить эффективную экономику, а также повысить боеспособность армии и продуктивность спецслужб. Кроме того, он заявил, что националисты намерены открыто противостоять России и давить на ее болевые точки. Обновленные и усиленные спецслужбы, полагает Билецкий, могут использовать уязвимые места, чтобы навредить РФ.

Известный российский писатель, вступивший в батальон спецназа армии ДНР, Захар Прилепин в комментарии Федеральному агентству новостей высказал мнение, что националисты действительно способны развернуть на Донбассе крупномасштабные боевые действия.

«Эти люди достаточно радикальны, последовательны и упрямы, также они имеют серьезный боевой опыт. Вернуть Донбасс они не смогут, но попытка может обернуться десятками тысяч жертв, это как минимум», — говорит Прилепин.

Он напомнил, что поддержка националистов на Украине невелика, по оценкам писателя, за них готовы проголосовать 5-7% населения. Однако Прилепин подчеркнул, что националисты не будут организовывать демократические выборы, равно как не будут принимать какие-либо демократические решения в случае избрания президентом представителя националистов.

«Однажды они уже взяли в заложники все население Украины, после Майдана. Украина до такой степени запугана, что никто не сможет и не будет пытаться им противостоять. Националисты довольно жестко контролируют территории Донбасса, где нет представителей вооруженных сил ДНР и ЛНР. И мы прекрасно знаем, что там происходит, какой жесткий прессинг, в который никак не вмешивается ни украинская милиция, ни спецслужбы. Националисты совершили там десятки, если не сотни преступлений. И они смогут это повторить на территории всей Украины, при этом все будут говорить, что все в порядке. С запуганным населением можно сделать все что угодно», — продолжает Прилепин.

Прилепин считает, что у националистов есть шансы свергнуть действующего президента Украины только при поддержке представителей Запада. При этом он оговорился, что не думает, что заокеанские игроки в этом заинтересованы, поскольку члены националистического движения являются неконтролируемой силой.

«Однако если у них появится интерес, то вероятность нового «Майдана» и смены власти есть. Если даже Саакашвили свободно пересекает границу, если господин Саакашвили способен это сделать без силовых методов, то представьте себе, что такое военные подразделения, созданные на основе «Правого сектора»1 (организация, запрещенная в РФ — прим. ФАН). У них колоссальное количество оружия, значительное количество бойцов. Они могут взять любое административное здание», — рассуждает писатель.

При этом Захар Прилепин заявил, что любые декларации намерений выстроить эффективную экономику звучат просто смешно. В текущих условиях это невозможно сделать без солидных финансовых вливаний.

«Это точно не дело Билецкого и «Правого сектора» (организация, запрещенная в РФ). В каком-то смысле я бы даже поддержал Билецкого, поскольку это вывело бы ситуацию из тупикового положения в режим жесткого противостояния. Для меня это был бы более выгодный вариант», — заключил Прилепин.

1 Организация запрещена на территории РФ.