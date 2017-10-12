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Танки НАТО в Польше: эксперт рассказал, как Россия защитит Смоленск и Калининград
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    Танки НАТО в Польше: эксперт рассказал, как Россия защитит Смоленск и Калининград

    14:33  12 Октября 2017
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    Эксперт рассказал, как Россия нейтрализует «танковый кулак» США в Польше

    Министерство обороны РФ сообщает о развертывании в Польше еще одной танковой бригады США. Американские танки прибыли в Польшу в качестве своеобразного ответа на российско-белорусские учения «Запад — 2017».

    «На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения «Запад-2017», в Польшу по-тихому прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там (Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) тоже вместе со своей бронетехникой», — цитирует Газета.ru слова официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

    Сейчас у польско-российской границы уже размещена техника 3-й бронетанковой бригады ВС США, продолжает Конашенков. Персонал 3-й бригады базируется на американской военной базе «Рамштайн» в Германии, но по первой команде он готов присоединиться к своим танкам в Польше. На это американским военным потребуется всего два часа. Теперь, когда в Польше была развернута еще и 2-я бронетанковая бригада ВС США, военный кулак НАТО там усилился еще больше. Де-факто у российской границе размещена уже целая механизированная дивизия. Это уже никак нельзя объяснить тем, что кто-то из «младших» членов Североатлантического альянса испугался российских военных учений. 

    По подсчетам военного эксперта Алексея Леонкова, с прибытием в Польшу еще одной механизированной бригады число американских танков там возросло до двух сотен. Аналитик уверен, что столь серьезное усиление военного контингента США в Восточной Европе требует немедленной ответной реакции со стороны России.

    Усиление бронетанкового ударного кулака США в Польше требует зеркального ответа

    «До недавнего времени мы участвовали в Договоре об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ). По нему РФ не имела права размещать в своих западных областях воинские части, готовые к немедленным действиям наступательного характера. Речь, прежде всего, идет о бронетанковых частях, ударной авиации и комплексах артиллерии. Даже после того, как Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ, наша западная граница оставалась сравнительно слабо милитаризированной. Теперь нам придется пересмотреть эту практику. В Калининградской области и Западном военном округе будет проведена ротация войск с тем, чтобы баланс сил в Восточной Европе не был нарушен. Туда должны быть переброшены новые танковые части, гарнизоны расконсервированы, военнослужащие размещены в них на постоянной основе», — заявил Леонков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Россия вынуждена вернуться к практикам времен холодной войны

    Стремление России укрепить свою западную границу не является чем-то необычным. Усиление бронетанкового ударного кулака США в Польше требует зеркального ответа — на это указывают базовые правила военной теории.

    «Любой военачальник понимает, что если у тебя в полосе действия протяженностью в 500 километров размещено порядка 200 танков противника, это требует ответных действий. Западные СМИ пишут о воинственности России и утверждают, что НАТО не хочет с нами воевать, а хочет лишь говорить с позиции силы. Тем не менее в военных доктринах США и НАТО прописано, что РФ является для них именно что врагом. Предположим худший сценарий: танки НАТО вдруг рванут к Смоленску. Чем мы будем их сдерживать, если у нас на глубину в несколько сотен километров нет ни одной воинской части, снабженной бронетехникой? Пока мы начнем перебрасывать войска к западной границе, противник успеет сделать многое. Потому лучше разместить в Западном военном округе части, способные сорвать атаку НАТО, уже сейчас», — продолжает Алексей Леонков.

    Разумеется, подобное взаимное наращивание воинских контингентов в Восточной Европе не означает ничего хорошего для сложившейся за последние десятилетия системы международной безопасности, резюмирует эксперт.

    «Можно сказать, что Россия вынуждена вернуться к практикам времен холодной войны. Тем не менее усиление американской ударной группировки в Польше не оставляет нам другого выбора», — заключает он.

     

    Автор: Иван Верихов
    #россия #сша #польша #минобороны рф #конашенков #леонков #танковая бригада
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