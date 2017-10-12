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Почти 22 миллиона человек посетили Парк Горького в Москве летом 2017-го
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    Почти 22 миллиона человек посетили Парк Горького в Москве летом 2017-го

    12:40  12 Октября 2017
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    Почти 22 миллиона человек посетили Парк Горького в Москве летом 2017-го

    Москва, 12 октября. Представители московских парков подвели итоги летнего сезона 2017.

    Самым популярным среди гостей и жителей Москвы стал Парк Горького. Его с 1 мая по 30 сентября посетило более 21,5 миллионов человек, сообщает информационное агентство «Москва».

    По данным показателям Парк Горького обогнал своего ближайшего конкурента парк «Сокольники» почти в два раза. Последний за лето принял около 12 миллионов гостей. Другим популярным местом для отдыха в столице в минувшем сезоне стал Измайловский парк (около 5 миллионов посетителей).

    Недавно открывшийся в Москве парк «Зарядье» в данной статистике не учитывался. Он начал свою работу только в сентябре.  

    Автор: Татьяна Барашкова
    #москва #парк горького #итоги
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