Почти 22 миллиона человек посетили Парк Горького в Москве летом 2017-го

В Избранное

Москва, 12 октября. Представители московских парков подвели итоги летнего сезона 2017.

Самым популярным среди гостей и жителей Москвы стал Парк Горького. Его с 1 мая по 30 сентября посетило более 21,5 миллионов человек, сообщает информационное агентство «Москва».

По данным показателям Парк Горького обогнал своего ближайшего конкурента парк «Сокольники» почти в два раза. Последний за лето принял около 12 миллионов гостей. Другим популярным местом для отдыха в столице в минувшем сезоне стал Измайловский парк (около 5 миллионов посетителей).

Недавно открывшийся в Москве парк «Зарядье» в данной статистике не учитывался. Он начал свою работу только в сентябре.