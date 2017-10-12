МИД РФ заинтересовался гибелью голой россиянки в Доминикане

В Избранное

Москва, 12 октября. Министерство иностранных дел России пытается узнать подробности гибели россиянки в Доминикане, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве страны, представительства России в Доминикане нет.

«МИД дал поручение консульству в Венесуэле узнать все по россиянке, которая разбилась в Доминикане», — отмечают источники.

На данный момент там ночь, поэтому более подробную информацию о трагедии узнать не удалось.

Ранее появились сообщения о том, что 35-летняя женщина в одних трусах вылезла в окно машины во время движения. Она не заметила дорожный знак и задела его головой. Пассажирка умерла в больнице. Предполагается, что трагедия произошла на съезде с трассы в Пунта-Кану.