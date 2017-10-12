Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Нижнем Новгороде хотят вернуться к одноглавой системе управления
Украина
Украина получила доступ к логичестической системе НАТО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина получила доступ к логичестической системе НАТО

    12:45  12 Октября 2017  /обновлено: 13:00  12 Октября 2017
    171

    Украина получила доступ к логичестической системе НАТО

    Киев, 12 октября. Пресс-центр миссии Украины при НАТО сообщил о получении Киевом доступа к логистической электронной базе данных альянса. 

    В пресс-центре также напомнили о вступлении в силу соглашения Украины и НАТО  по поддержке и поставках о партнерстве по поддержке совместного управления предметами снабжения и последующим обменом дипломатическими нотами. «Соглашение вступило в силу для Украины, в качестве ассоциированного государства», - говорится в сообщении миссии. 

    В пресс-центре особо отметили, что это событие стало «очередным шагом к углублению сотрудничества между Украиной и НАТО». Уточняется, что с помощью доступа к логистической электронной базе данных альянса, станет возможен обмен информацией между государствами-членами относительно потребностей Вооруженных Сил в материально-технических средствах и участие в соответствующих тендерах НАТО.

    Кроме того, это позволит проводить онлайн закупки широкого спектра материально-технических средств, оперативно обмениваться «избыточным имуществом» между государствами-участниками, а также создавать совместные/многонациональные запасы материально-технических средств.

    Напомним, весной 2020 года в Киеве должна пройти Парламентская ассамблея НАТО. По мнению украинского президента Петра Порошенко, решение провести заседание ПА в Кивее является «мощным сигналом поддержки со стороны НАТО».
     

    Автор: Алексей Громов
    #украина #нато #доступ #логистика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 26107

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23980

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6157

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53665

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94328
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        806
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2037
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        9166
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        15639