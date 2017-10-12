Украина получила доступ к логичестической системе НАТО

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Киев, 12 октября. Пресс-центр миссии Украины при НАТО сообщил о получении Киевом доступа к логистической электронной базе данных альянса.

В пресс-центре также напомнили о вступлении в силу соглашения Украины и НАТО по поддержке и поставках о партнерстве по поддержке совместного управления предметами снабжения и последующим обменом дипломатическими нотами. «Соглашение вступило в силу для Украины, в качестве ассоциированного государства», - говорится в сообщении миссии.

В пресс-центре особо отметили, что это событие стало «очередным шагом к углублению сотрудничества между Украиной и НАТО». Уточняется, что с помощью доступа к логистической электронной базе данных альянса, станет возможен обмен информацией между государствами-членами относительно потребностей Вооруженных Сил в материально-технических средствах и участие в соответствующих тендерах НАТО.

Кроме того, это позволит проводить онлайн закупки широкого спектра материально-технических средств, оперативно обмениваться «избыточным имуществом» между государствами-участниками, а также создавать совместные/многонациональные запасы материально-технических средств.

Напомним, весной 2020 года в Киеве должна пройти Парламентская ассамблея НАТО. По мнению украинского президента Петра Порошенко, решение провести заседание ПА в Кивее является «мощным сигналом поддержки со стороны НАТО».

