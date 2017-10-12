В суде показали видео, как Улюкаев забрал сумку с деньгами из-под елки у офиса «Роснефти»

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Москва, 12 октября. Гособвинение продемонстрировано в суде видеозаписи, на кадрах которых видно, как бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев берет сумку с деньгами из-под заснеженной елки неподалеку от офиса «Роснефти».

По версии обвинения, Улюкаев вымогал взятку у Сечина и для ее получения он приехал в офис «Роснефти», где ему передали сумму в размере 2 млн долларов. При выезде автомобиль бывшего министра остановили сотрудники ФСБ.

На видео хорошо видно большую сумку, которая стоит под навесом у елки вблизи гаража, куда был припаркован автомобиль бывшего министра.

«Извини, командировки были, пока туда-сюда, пока собрали объём, вот», — сказал Сечин Улюкаеву и обратил его внимание на сумку. Улюкаев взял сумку и понес ее за гараж, поскольку ворота гаража в тот момент уже были закрыты.

В прокуратуре пояснили, что сотрудники ФСБ начали видеосъемку на территории штаб-квартиры компании еще до прибытия Алексея Улюкаева.

Как отмечает «Свободная пресса», в ноябре 2016 года Улюкаеву было предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством в особо крупном размере. При этом отмечалось, что ФСБ следила за министром больше года.