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Политика
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В суде показали видео, как Улюкаев забрал сумку с деньгами из-под елки у офиса «Роснефти»
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    В суде показали видео, как Улюкаев забрал сумку с деньгами из-под елки у офиса «Роснефти»

    12:34  12 Октября 2017
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    В суде показали видео, как Улюкаев забрал сумку с деньгами из-под елки у офиса «Роснефти»

    Москва, 12 октября. Гособвинение продемонстрировано в суде видеозаписи, на кадрах которых видно, как бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев берет сумку с деньгами из-под заснеженной елки неподалеку от офиса «Роснефти».

    По версии обвинения, Улюкаев вымогал взятку у Сечина и для ее получения он приехал в офис «Роснефти», где ему передали сумму в размере 2 млн долларов. При выезде автомобиль бывшего министра остановили сотрудники ФСБ.

    На видео хорошо видно большую сумку, которая стоит под навесом у елки вблизи гаража, куда был припаркован автомобиль бывшего министра.

    «Извини, командировки были, пока туда-сюда, пока собрали объём, вот», — сказал Сечин Улюкаеву и обратил его внимание на сумку. Улюкаев взял сумку и понес ее за гараж, поскольку ворота гаража в тот момент уже были закрыты.

    В прокуратуре пояснили, что сотрудники ФСБ начали видеосъемку на территории штаб-квартиры компании еще до прибытия Алексея Улюкаева.

    В суде показали видео, как Улюкаев забрал сумку с деньгами из-под елки у офиса «Роснефти»

    Как отмечает «Свободная пресса», в ноябре 2016 года Улюкаеву было предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством в особо крупном размере. При этом отмечалось, что ФСБ следила за министром больше года.

    Автор: Дима Оленин
    #суд #улюкаев #видео #взятка
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