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Политика
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Набиуллина объяснила, почему ЦБ России не будет менять номинальный ряд банкнот
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    Набиуллина объяснила, почему ЦБ России не будет менять номинальный ряд банкнот

    12:49  12 Октября 2017
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    Набиуллина объяснила, почему ЦБ России не будет менять номинальный ряд банкнот

    Москва, 12 октября. Глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила в ходе пресс-конференции, что регулятор не намерен менять номинальный ряд банкнот. 

    По ее словам, Банк России не собирается изменять номинальный ряд банкнот, поскольку «с введением в оборот купюр номиналом 200 рублей и 2000 рублей номинальный ряд будет полным».

    Напомним, ранее стало известно, что глава Банка России и генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук официально презентовали новые банкноты России номиналом 200 и 2000 рублей.

    Набиуллина объяснила, почему ЦБ России не будет менять номинальный ряд банкнот

    В ходе презентации Набиуллина сообщила, что новые купюры поступят в оборот в этом месяце. Однако в целях противодействия мошенникам банкноты будут внедряться шаг за шагом.

    Отмечается, что первыми новые купюры увидят россияне изображенных на них регионов — Дальнего Востока, Крыма и российской столицы.

    Стоит отметить, что это первое обновление номинального ряда банкнот в течение 11 лет. 

    Автор: Дана Балан
    #банк россии #набиуллина #цб #купюры #регулятор #банкноты
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