«Маршем до Симферополя»: инициатор блокады Ислямов рассказал о планах на Крым

В Избранное

Киев, 12 октября. Проект по возведению стены на границе Крыма с Украиной не может быть реализован по политическим и экономическим причинам, считает бизнесмен Ленур Ислямов, инициатор блокады российского полуострова.

Россия построит стену на границе Крыма и Украины, согласно данным госзакупок, ограждение высотой чуть более двух метров появится до 20 декабря 2017 года. По словам инициатора крымской блокады Ленура Ислямова, «это уже не новость».

«Я не верю в реализацию этих планов, это невозможно».

По мнению Ислямова, для оккупационных властей украинского полуострова «важен поток людей», в том числе граждан Украины, которые продолжают ездить в Крым».

Сбежавший из Крыма бизнесмен добавил — России якобы «политически важно показывать, что украинцы именно так реагируют на аннексию Крыма, что они едут туда отдыхать». При этом он отметил, что строительству стены мешает и «экономическая составляющая».

«У нас есть большой план: собраться всем вместе, всей Украиной, всем тем, кто считают, что Крым – это Украина. И дойти маршем до Симферополя. Ничего бы они с нами не сделали».

Бизнесмен считает, что политическая ситуация на Украине пока не способствует проведению подобной акции, поскольку общество занято собственными проблемами. Однако Ислямов добавил, что он «находится в процессе подготовки».

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, новую власть в Донбассе не признали легитимной. В марте того же года в Крыму состоялся народный референдум, по итогам которого полуостров стал российским. Киев по-прежнему считает Крым частью Украины и в 2015 году инициировал различного рода провокации, в точности, торговую, продуктовую, энергетическую, водную блокады.

Организаторами блокады стали представители запрещенного в РФ крымского-татарского меджлиса1 Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, а также бежавший из Крыма бизнесмен Ленур Ислямов. В январе 2015 года бизнесмен объявил о создании батальона, целью которого является возвращение Крыма под юрисдикцию Украины. Позднее Ислямова объявили в федеральный розыск, он заочно обвиняется в ряде преступлений, статьи по уголовным делам следствие не разглашает.

1 Организация запрещена на территории РФ.