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Водитель голой туристки, погибшей в Доминикане, заснял ее смерть на видео
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    Водитель голой туристки, погибшей в Доминикане, заснял ее смерть на видео

    12:20  12 Октября 2017  /обновлено: 12:34  12 Октября 2017
    3629

     

    Водитель голой туристки, погибшей в Доминикане, заснял ее смерть на видео

    Пунта-Кана, 12 октября. Российская туристка стала жертвой нелепого ДТП  на отдыхе в Доминиканской Республике, сообщают пользователи в социальной сети Facebook.

    По некоторым данным, авария произошла на съезде с трассы в Пунта-Кану. 35-летняя женщина в одних трусах вылезла в окно машины прямо на ходу и задела головой дорожный знак. Некоторые источники также добавляют, что затем по обезглавленному телу проехал пассажирский автобус.

    Официального подтверждения информации пока нет. Как сообщают СМИ, погибшую звали Бородина Наталья Борисовна, при ней был обнаружен паспорт.

    Автор: Юлия Кошкина
    #дтп #авария #туризм #гибель #доминикана
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