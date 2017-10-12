Ракетная «Маргаритка», фермерский БТР и другие чудеса украинского ОПК

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10 октября в киевском Международном выставочном центре открылась 14-я Международная специализированная выставка «Зброя та безпека 2017». Мероприятие представляет серьезный интерес для каждого, кто хочет составить представление о современном состоянии ВСУ и ОПК Украины.

«Ураган» с российским «сердцем»

Помимо украинских производителей и разработчиков, озвучено участие в выставке компаний из Польши, Турции, Китая, Италии, Чехии, Швейцарии, США, Франции, Израиля и ОАЭ. Иностранные гости киевской выставки действительно представили ряд интересных экспонатов.

Так ОАЭ показали легкий бронеавтомобиль Jaws на шасси Toyota Land Cruiser 200. Из Польши прибыли полноприводный грузовик Star 266М2 (6х6) и 155-мм самоходная гаубица Krab, появившаяся путем совмещения южнокорейского гусеничного шасси с британской башней, в которую было установлено германское орудие.

Но давайте все же перейдем к изделиям украинского ОПК.

Слово в слово перепечатав свою же прошлогоднюю программку, организаторы заявили, что «Зброя та безпека 2017» демонстрирует «вооружение и средства индивидуальной экипировки солдата на поле боя, технику и вооружение сухопутных войск, вооружение и экипировку правоохранительных органов, средства обеспечения пограничного контроля и военную авиацию». Правда, большую часть выставки занимают опытные образцы. Некоторые из них имеют шансы быть доведенными до серийного производства, другие же представляют собой весьма сомнительные, с точки зрения специалистов, разработки.

Какие же новинки увидят посетители выставки? Перечислим несколько из них.

Колесный бронетранспортер БТР-4МВ1. Это на данный момент новейшая модификация БТР-4 «Буцефал», разработанного «Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А.А. Морозова» в начале 2000-х со значительной долей иностранных комплектующих. Насколько значительной?

До конца 2014 года в производстве БТР-4 использовалось 45% деталей украинского производства, 45% деталей российского производства и 10% деталей производства иных иностранных государств. В 2017 году в производстве БТР-4 использовались уже 88% деталей украинского и 12% иностранного производства. В частности, БТР-4МВ1 оснащен немецким дизельным двигателем Deutz BF6M1015CP мощностью 450 л.с.

Напомним, что несмотря на регулярные сообщения о доработке конструкции украинских бронетранспортеров, производителям БТР-4 продолжает поступать поток рекламаций от пользователей «Буцефалов».

Реактивная система залпового огня калибра 220-мм 9К57 «Ураган». Вообще-то, «Ураган» выпускался еще в СССР с 1975 по 1991 годы. Поскольку ЗИП для советского шасси ЗИЛ-135ЛМ оказался конечен, украинцы переставили направляющие РСЗО на свое шасси КрАЗ-63221, на чем «новизна» данного экспоната «Зброя та безпека 2017» и закончилась.

Любопытная деталь. Изначально полноприводные КрАЗ-63221 комплектовались российскими двигателями ЯМЗ-238. Однако события 2014 года положили конец прямым поставкам ярославских «движков» на Украину. Тогда украинцы в 2015 году освоили выпуск КрАЗ-63221 с двигателем Ford Ecotorq 9.0L 360PS. Но этот вариант получился достаточно дорогим.

Посему де-факто на КрАЗ-63221 продолжают ставиться ЯМЗ-238, извлекаемые, по официальной информации, из неких «старых запасов». На деле же «АвтоКрАЗ» сумел наладить поставки российских двигателей через Белоруссию.

Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка». Как и в случае с «Ураганом», это хорошо известный образец советской военной техники. Производство ЗСУ-23-4 было прекращено еще в 1982 году. Но ВСУ испытывают жесточайший дефицит средств ПВО, а собственное производство самоходных зенитных комплексов на Украине отсутствует.

По этой причине киевское предприятие специального приборостроения «Арсенал» разработало и представило на «Зброя та безпека 2017» проект модернизации сохранившегося на Украине парка «Шилок». Повысить боевые возможности старой советской ЗСУ-23-4 предлагается за счет установки на башне «Шилки» четверки чуть менее старых советских же ПЗРК…

«Страж» слабее «Терминатора»

Реактивная система залпового огня ZRN-01 Stokrotka — «Маргаритка». Результат совместных трудов польской компании AREX и украинской фирмы «Артем». Сложно сказать, какими мотивами руководствовались создатели «Маргаритки», но РСЗО у них получилась довольно, гм… оригинальная.

Конструктивно она представляет собой польский полноприводный грузовик Autobox Star 265M2 с польской же системой наведения Topaz. В кузов грузовика установлен вращающийся на 360 градусов модуль с двумя наводящимися по вертикали блоками советских вертолетных НУРСов. В блоки заряжаются советские 80-мм неуправляемые реактивные снаряды С-8, снабженные украинскими программируемыми взрывателями.

По мнению разработчиков, новая РСЗО способна не только поражать наземные цели на дистанции в 7 км, но и эффективно бороться с дронами и боевыми вертолетами противника.

Мобильный самоходный комплекс UKR-MMС. По словам заместителя генерального директора ГП «Укроборонсервис» Дениса Шарапова, UKR-MMС оснащен автоматизированной цифровой системой управления огнем. Время готовности комплекса к стрельбе из походного положения — 35 секунд. Время переведения из боевого положения в походное — не более 25 секунд. Экипаж/расчет комплекса — 3 человека.

Конструктивно UKR-MMС представляет собой советский 120-мм миномет 2Б11, смонтированный на выпускаемом украинской корпорацией «Богдан» бронемашине «Барс-8», в которой также размещается возимый боекомплект в 60 мин. Озвучена возможность усиления вооружения комплекса за счет замены 82-мм миномета на 120-мм. Имеющий противопульное бронирование полноприводник «Барс-8» создан на шасси пикапа Dodge Ram и оснащен дизельным двигателем Cummins мощностью 385 л.с.

В марте 2015 года был заключен контракт на поставку украинской нацгвардии 90 таких бронеавтомобилей. На тот момент стоимость одного «Барса-8» в стандартном варианте исполнения, без вооружения и дополнительного оборудования, составляла 200 тысяч долларов США.

Любопытно, что данный минометный комплекс был представлен еще в прошлом году, что не мешает украинским СМИ в октябре 2017-го применительно к UKR-MMС использовать фразу «впервые представляется». Не менее любопытен тот факт, что механизм наведения миномета, механизм приведения в боевое положение, а также новая опорная плита разрабатывались не на Украине, а в Испании.

И уж совсем любопытна просочившаяся в сентябре сего года в прессу конфиденциальная информация о намерении «Укроборонсервиса» заключить контракт с испанской компанией Everis Aeroespacial y Defensa S.L.U. на закупку 120-мм самоходного миномета Alakran. В случае реализации данного контракта это станет не только очевидным примером поставок на Украину из-за рубежа летального вооружения, но и явным дублированием со стороны «Укроборонсервиса» (читай — проявлением недоверия) своей же собственной разработки.

Помимо UKR-MMС, все тот же «Укроборонсервис» продемонстрировал еще одну «новейшую разработку» — боевую машину поддержки «Страж». Новинка является своеобразной калькой с российской БМПТ «Терминатор», правда серьезно уступающей по ТТХ своему прародителю.

Конструктивно «Страж» представляет собой ходовую часть советского танка Т-64 с боевым модулем «Дуплет», вооруженным двумя 30-мм автоматическими пушками, двумя спаренными с ними 7,62-мм пулеметами, 30-мм автоматическим гранатометом и четверкой старых советских ПТУР 9М113 «Конкурс».

Где же имплементация?

Новый легкий ударный вертолет КТ-112УД, представленный в виде кочующего еще с начала 2017 года по выставкам макета. Концепт машины создан на основе конструкции разработанного КБ «Вертикаль» еще в 1999–2002 годах легкого многоцелевого вертолета КТ-112 «Кадет».

Название вертолета вполне соответствует его исходному предназначению. Но лихорадочная милитаризация всего и вся, вызванная «войной Украины с Россией на Донбассе», побудила украинских разработчиков (или маркетологов?) продемонстрировать публике закамуфлированную модель вертолета, громко именуемого Combat, «оснащенную тепловизором, четырьмя ПТУРами, шестью ПЗРК и 7,62-мм пулеметом». Как имеющий нормальный взлетный вес в пределах 935 кг Combat сможет «таскать» столь обширный арсенал, очевидно, является военной тайной.

А еще украинские оружейники представили «старый-новый» 7,62-мм пулемет КТ-7,62 (он же советский ПКТ), в котором электроспуск заменен гашеткой, а хромирование стволов — карбонитрацией. По словам производителей, последнее заметно увеличило ресурс стволов. Насколько это заявление соответствует действительности и как карбонитрация влияет на стоимость пулеметов — вопрос открытый.

Одним из часто цитируемых украинскими СМИ тезисов является мысль о том, что выставка «Зброя та безпека» демонстрирует процесс имплементации стандартов НАТО в производство украинской военной продукции. Как эта самая «имплементация» выглядит на практике, видно на примере «разработанного» «Укроборонсервисом» совместно с американской компанией Aeroscraft автоматического карабина M4 (WAC-47).

На деле «сорок седьмой» является адаптированной к возможности использования 7,62-мм патронов лицензионной версией хорошо известного 5,56-мм американского карабина М4, созданного, в свою очередь, на основе штурмовой винтовки М16. Таким образом, участие ГП «Укроборонсервис» в «разработке» очередного украинского «старого-нового» оружия свелось по большей части к поиску производственных мощностей, на которых можно было бы выпустить опытную партию M4 (WAC-47).

С учетом того, что M4 (WAC-47) при всем желании Киева в ближайшее время не сможет заменить в ВСУ автоматы Калашникова, вывод об успешной имплементации стандартов НАТО в производство украинской военной продукции вызывает закономерные сомнения.

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Вновь на «Зброя та безпека» появилась компании Stiletto Systems Limited, она же «Стилетто Украина», «прославившаяся» в прошлом году сообщением о создании пистолетных реактивных (!) пуль и 7,62-мм бронебойных боеприпасов, способных «в лоб» пробить БМП-2, а также полностью вывести из строя систему управления огнем новейшего российского основного танка Т-14, более известного как «Армата». Заявленные представителями «Стилетто» характеристики разработанных боеприпасов были таковы, что даже журнал «Оружие Украины» не смог охарактеризовать их иначе как «аномальные».

В 2017 году компания «Стилетто Украина» в очередной раз повергла специалистов в недоумение. У представленных на стенде компании снайперской винтовки, самозарядного карабина на базе автомата Калашникова и винтовки Драгунова, пистолетов и револьверов обнаружилась одна общая черта. Представитель компании охарактеризовал ее так:

«Наш ствол нарезан не на полную длину, а примерно на три четверти общей длины. Нарезная часть переходит в гладкую часть, диаметр отверстия которой на выходе равен калибру применяемого боеприпаса. Качество обработки выходного отверстия ствола оказывает значительное влияние на кучность стрельбы. Стволы изготавливаются из запорожской стали 40ХН2МА по новой технологии. По всем этим образцам оружия в ходе испытаний доказано значительное повышение кучности стрельбы!..»

От бронетрактора до гиперзвука

Нашлось на киевской выставке место и для уже ставшими традиционными поделок украинских кулибиных. Безусловной звездой этого раздела выставки стал построенный за два года фермером-изобретателем Борисом Ткачем «бронетранспортер для эвакуации раненых в зоне АТО». Изделие представляет собой гусеничный сельскохозяйственный трактор Т-150, защищенный противокумулятивными сетками, а также кустарно «забронированный» 20-мм и 30-мм листами конструкционной стали.

Кстати, в первый же день работы выставки конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля представило проект по созданию украинской гиперзвуковой ракеты с дальностью полета до 300 км. Каких-то иных подробностей о проекте на данный момент не имеется. По этой причине мы и разместили сообщение о нем после описания детища Бориса Ткача. Все же украинский бронеэвакуационный трактор на данный момент куда материальнее, чем гиперзвуковая ракета…

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«Зброя та безпека», помимо, собственно, демонстрации достижений украинского ОПК, исполняет еще и функцию международной переговорной площадки. Так, в прошлом году на полях киевской выставки «Укроборонсервис» и словацкая компания Grand Power S.R.O. подписали договор о совместном производстве стрелкового оружия на Украине.

В этом году первый же день работы выставки ознаменовался подписанием на стенде турецкой компании Aselsan дополнительного пакета документов, касающихся поставки в ВСУ систем тактической связи УКВ-диапазона турецкого производства. Соответствующий договор на сумму 43,635 млн долларов США под госгарантии правительства Украины был подписан между госпредприятием «Спецтехноэкспорт» и Aselsan в Киеве в понедельник вечером в рамках визита на Украину президента Турции Реджепа Эрдогана.

Покупка хорошо зарекомендовавших себя во время испытаний турецких радиостанций серии «9661» будет серьезным успехом Киева и позволит полностью удовлетворить потребности в УК-связи трех бригад ВСУ. Если, конечно, договоренность о поставке радиостанций будет реализована в полном объеме. Сперва должно быть подписано кредитное соглашение между Министерством финансов Украины и «Турэксимбанком», без которого сделка не состоится.

62-е место!

Под занавес нашего обзора процитируем украинский официоз (орфография сохранена): «С 2004 года успешное проведение выставки «Оружие и безопасность» является свидетельством высокого авторитета отечественного научно - промышленного комплекса в проектировании и производстве новых видов оружия, военной и специальной техники, качество которых неоднократно была проверена в реальных условиях, а также позиции в ТОП-10 стран - экспортеров оружия утвердило право Украины иметь масштабный международный форум оружейников…»

Если отвлечься от этих канцеляризмов и посмотреть в корень, то станет понятно, что проведение «Зброя та безпека» в 2017 году свидетельствует о наиболее значимом достижении ОПК Украины. А именно, на октябрь 2017-го украинский ОПК все еще существует. Да, как и сама Украина, ее ОПК находится в тяжелейшем состоянии. Тем не менее, несмотря на ограниченные возможности, оборонно-промышленный комплекс «незалежной» прилагает серьезные усилия по улучшению своих показателей.

Это, в частности, дало повод аналитическому изданию Defense News в ежегодном мировом рейтинге производителей вооружения переместить государственный концерн «Укроборонпром» с 92-го места (данные 2015 года) на 62-е (2017 год). Правда, тут есть один нюанс. Defense News является… украинским изданием.