Детскую больницу на Западной Украины сравнили с «фильмом ужасов»
Ивано-Франковск, 12 октября. Украинка Ирина Кондратюк разместила на своей странице в социальной сети Facebook по-настоящему шокирующие фотографии Долинской детской больницы и поликлиники в Прикарпатье.
На снимках запечатлены огромные дыры в стенах медицинских учреждений, свисающие потолки, грязная мебель, полностью разбитые лестницы.
Судя по фотографиям, в помещениях царит антисанитария, на стенах заметны следы грибка. Зато кое-где на стенах висят портреты известного украинского поэта Тараса Шевченко с его стихотворением «Заповiт», которое, впрочем, вряд ли спасает детей от окружающей грязи.
Как отмечает женщина, опубликовавшая жуткие фотографии, детскую больницу не ремонтировали примерно 40 лет, в поликлинике ситуация не лучше — ремонт в ней не проводился более 25 лет.
Пользователи социальных сетей пришли в ужас от состояния медицинского учреждения. Многие сравнили больницу и поликлинику с «комнатами пыток».
«Кадры — будто из фильма ужасов», — пишет glavcom.ua.
Один из пользователей был шокирован увиденным: «Ужас! Не дай Бог, попасть в этот ужас с ребенком».
«Какая власть, такая и больница», — написал другой пользователь.