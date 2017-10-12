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Политика
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Украина
Детскую больницу на Западной Украины сравнили с «фильмом ужасов»
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    Детскую больницу на Западной Украины сравнили с «фильмом ужасов»

    12:50  12 Октября 2017
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    Больница

    Ивано-Франковск, 12 октября. Украинка Ирина Кондратюк разместила на своей странице в социальной сети Facebook по-настоящему шокирующие фотографии Долинской детской больницы и поликлиники в Прикарпатье. 

    На снимках запечатлены огромные дыры в стенах медицинских учреждений, свисающие потолки, грязная мебель, полностью разбитые лестницы.

    Больница

    Судя по фотографиям, в помещениях царит антисанитария, на стенах заметны следы грибка. Зато кое-где на стенах висят портреты известного украинского поэта Тараса Шевченко с его стихотворением «Заповiт», которое, впрочем, вряд ли спасает детей от окружающей грязи. 

    Больница

    Как отмечает женщина, опубликовавшая жуткие фотографии, детскую больницу не ремонтировали примерно 40 лет, в поликлинике ситуация не лучше — ремонт в ней не проводился более 25 лет. 

    Пользователи социальных сетей пришли в ужас от состояния медицинского учреждения. Многие сравнили больницу и поликлинику с «комнатами пыток».

    Больница

    «Кадры — будто из фильма ужасов», — пишет glavcom.ua.

    Один из пользователей был шокирован увиденным: «Ужас! Не дай Бог, попасть в этот ужас с ребенком».

    «Какая власть, такая и больница», — написал другой пользователь. 

    Автор: Дана Балан
    #дети #украина #больница #ремонт #поликлиника #прикарпатье
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