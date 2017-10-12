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Политика
МИД РФ хочет перейти к «нормальному диалогу» с США
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    МИД РФ хочет перейти к «нормальному диалогу» с США

    12:13  12 Октября 2017
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    МИД РФ хочет перейти к «нормальному диалогу» с США

    Москва, 12 октября. Москва хотела бы перейти к нормальному диалогу с Вашингтоном для решения общих вопросов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Во время брифинга Захарова прокомментировала текущую ситуацию в отношениях России и США.

    «Хочется уже перейти к нормальному диалогу по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес, — заметила представитель внешнеполитического ведомства России. — Как вы видите, таких вопросов огромное количество».

    Захарова также подчеркнула, что «здесь больше вопросов к американской стороне, чем к нам».

    МИД РФ хочет перейти к «нормальному диалогу» с США

    Ранее представитель министерства иностранных дел сообщила, что Россия заявила решительный протест США из-за снятия национальных флагов с дипломатической собственности в Сан-Франциско. Этот жест Вашингтона в Москве расценили как надругательство.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #захарова #мид рф #нормальный диалог
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