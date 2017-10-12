Украинским пограничникам предъявили обвинение в нарушении российской границы

В Избранное

Москва, 12 октября. Двум украинским пограничникам, которые незаконно перешли границу России, было предъявлено обвинение.

Представители пресс-службы ФСБ РФ сообщили, что задержанным 3 октября за нарушение границы военнослужащим пограничной службы Украины предъявлено обвинение. Два нарушителя были задержаны в Брянской области. Задержанные сообщили, что они являются военнослужащими Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По факту было возбуждено дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы России».