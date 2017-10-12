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Политика
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Общество
Украинским пограничникам предъявили обвинение в нарушении российской границы
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    Украинским пограничникам предъявили обвинение в нарушении российской границы

    12:19  12 Октября 2017
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    Украинским пограничникам предъявили обвинение в нарушении российской границы

    Москва, 12 октября. Двум украинским пограничникам, которые незаконно перешли границу России, было предъявлено обвинение.

    Представители пресс-службы ФСБ РФ сообщили, что задержанным 3 октября за нарушение границы военнослужащим пограничной службы Украины предъявлено обвинение. Два нарушителя были задержаны в Брянской области. Задержанные сообщили, что они являются военнослужащими Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

    По факту было возбуждено дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы России».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #фсб рф
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