Сирия новости 12 октября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ окружила ИГ в Эль-Карьятейне, 15 мирных жителей Ракки убито ударами ВВС коалиции

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Сирия, 12 октября. САА при поддержке ВКС РФ окружила ИГ1 в городе Эль-Карьятейн, под ударами ВВС международной коалиции погибло 15 мирных жителей Ракки, в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре убито 17 бойцов SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили контроль САА над высотами вокруг Эль-Карьятейна, наносят удары по ИГ в районе Аль-Маядина.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ окружили Эль-Карьятейн, продвигаются в Аль-Маядине, обстреливают боевиков в Дамаске.

«Исламское государство»: убило 17 бойцов SDF в Дейр эз-Зоре, поджигает штаб-квартиры в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: установила новые КПП в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курды: несут потери в Дейр эз-Зоре, эвакуировали из Ракки 53 мирных жителя.

Международная коалиция: нанесла удары по Ракке, в результате чего погибло 15 мирных жителей.

Провинция Дамаск

В сирийской столице три террориста-смертника ИГИЛ1 подорвали себя рядом с главным зданием городской полиции. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибло два жителя Дамаска и более восьми человек получили ранения. По уточненным данным, опубликованным в аккаунте местного источника в Twitter (@NoThiefs), теракт унес жизни десятков мирных сирийцев. Также в административном центре провинции Дамаск боевики радикальной оппозиции открыли огонь по площади Аббасин. В результате действий антиправительственных формирований был убит один человек, еще ряд гражданских лиц получили ранения.

В это время в Восточной Гуте продолжается наступление САА и союзных сил на позиции антиправительственных формирований. Сообщается, что артиллерия армии САР ведет обстрел укрепрайонов радикалов в районе Джобар.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ окружила город Эль-Карьятейн. Информационное агентство Muraselon сообщает, что солдаты войск Башара Асада при поддержке российской авиации установили контроль над большинством стратегических высот вокруг города. Сейчас силы союзников готовятся к штурму линии обороны «Исламского государства». Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли ряд точечных ударов по зонам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Эль-Карьятейна. Террористы ИГИЛ в свою очередь заминировали несколько кварталов города, чтобы усложнить продвижение правительственных сил внутри населенного пункта, а также нанести урон мирному населению.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продвинулась до южного входа в город Аль-Маядин. Muraselon передает, что под контроль армии САР и союзных сил перешли несколько районов населенного пункта. Таким образом, Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ установила осаду города с трех сторон, оттеснив террористов ИГИЛ к северной границе поселения.

На западе провинции Дейр эз-Зор в результате наступления ИГИЛ на позиции Демократических сил Сирии (SDF), было убито 17 бойцов курдского ополчения. Об этом сообщает военный Twitter-канал (@J4vSc).

Террорист «Исламского государства» пытался сбежать из Дейр эз-Зора, переодевшись женщиной, сообщает источник в Twitter (@draasnn). По данным автора публикации исламиста задержали в полях к востоку от города.

Провинция Идлиб

Военный источник в провинции Идлиб пишет в своем микроблоге в Twitter (@AlAanfmRadio), что военнослужащие турецкой армии проводят разведывательные операции на территории региона. По данным автора публикации, разведка проводится в рамках подготовки к введению более крупных сил для контроля за соблюдением перемирия в Идлибе.

Готовятся к вводу турецких войск и радикальные исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам». По данным местных источников, боевики группировки развернули новые контрольно-пропускные пункты в населенных пунктах Атма и Сармада. Военные источники уже зафиксировали несколько столкновений между сторонниками «Джебхат ан-Нусры»1 и протурецкими группировками Сирийская свободная армия (ССА) и «Ахрар аш-Шам» на территории провинции Идлиб.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжаются бои между «Исламским государством»1 и Демократическими силами Сирии (SDF). Столкновения противников отмечаются в районе городского стадиона. Местный источник сообщает в своем Twitter (@QSD_Jabha), что террористы ИГИЛ сжигают свои штаб-квартиры в Ракке. Кроме того, автор публикации пишет, что бойцы курдского ополчения освободили из районов все еще подконтрольных ИГ 53 мирных жителя.

ВВС международной коалиции нанесла ряд ударов по жилым кварталам города Ракка. По данным местного Twitter-канала (@Raqqa_SL), в результате бомбардировки авиации альянса во главе с США погибло 15 мирных жителей административного центра провинции.

Ирак

В городе Хит провинции Анбар прогремел взрыв. Информационное агентство Al Khaleej сообщает, что в одном из местных кафе взорвал себя террорист-смертник «Исламского государства». В результате происшествия погибло 11 мирных жителей города и еще 15 гражданских лиц были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

Военный источник в социальной сети Twitter (@TRTalarabiya) сообщает, что Турция направила подкрепления на границу с Ираком. По данным автора публикации несколько единиц военной техники прибыло к пограничному переходу Хабур.

Источник в Twitter (@AlMayadeenNews) пишет, что бойцы «Пешмерги» закрыли дорогу, соединяющую Эрбиль с административным центром провинции Дахук на севере Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)