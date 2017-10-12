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Шойгу заявил, что Россия и Узбекистан должны противостоять терроризму в Центральной Азии
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    Шойгу заявил, что Россия и Узбекистан должны противостоять терроризму в Центральной Азии

    12:56  12 Октября 2017
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    Шойгу заявил, что Россия и Узбекистан должны противостоять терроризму в Центральной Азии

    Москва, 12 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Узбекистана Абдусаломом Азизовым отметил значение взаимодействия двух стран в сфере безопасности.

    Сергей Шойгу в своем заявлении подчеркнул, что Россия и Узбекистан достигли высокого уровня сотрудничества между двумя военными ведомствами. Это касается совместных действий по обеспечению военной безопасности, подготовке военных кадров и укреплению боевого потенциала государств.

    Министр обороны России подчеркнул значимость сотрудничества РФ и Узбекистана, которое направлено на противодействие различным вызовам и угрозам в Центральной Азии, особенно со стороны глобального терроризма. Это является одной из основных задач военнослужащих обеих стран.

    Шойгу заявил, что Россия и Узбекистан должны противостоять терроризму в Центральной Азии

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #узбекистан #рф #абдусолом азизов
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