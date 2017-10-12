Сирия: российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в провинцию Дамаск

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Москва, 12 октября. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Дамаск.

Министерство обороны России сообщает, что жителям населенного пункта Муаддамиет эш-Ших в провинции Дамаск были доставлены продукты питания, общий вес гуманитарного груза составил 2,2 тонны. Военные полицейские РФ обеспечили безопасность гумконвою ООН, который доставил в город Эт-Тайиба продукты и предметы первой необходимости весом в 112 тонн. Отмечается, что военные врачи оказали медицинскую помощь 159 мирным жителям.

В провинции Хомс представители населенного пункта Заафарана решили присоединиться к режиму прекращения огня. Таким образом, количество поселений, придерживающихся перемирия на данный момент увеличилось до 2249, информирует военное ведомство России.