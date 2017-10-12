За нарушение закона об анонимайзерах могут ввести штрафы

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Москва, 12 октября. Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, вводящий санкции в виде штрафов за нарушение закона об анонимайзерах.

За использование технологий доступа к запрещенным на территории России сайтам гражданским лицам придется заплатить 5 тысяч рублей, должностным – 50 тысяч рублей, а размер штрафа для юридических лиц, согласно законопроекту, составит от 500 до 700 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Финансовую ответственность за выдачу ссылок на заблокированные интернет-ресурсы предлагают ввести и для «поисковиков».

Напомним, анонимайзерами называют программы, дающие возможность пользователям зайти на сайты, доступ к которым на территории России запрещен. В июле этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете использования анонимайзеров.

Роскомнадзор постоянно обновляет реестр заблокированных ресурсов. В число запрещенных попадают источники, пропагандирующие употребление наркотиков и самоубийства, страницы, содержащие детскую порнографию, онлайн-казино, а также страницы с пиратским контентом.